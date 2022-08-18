كيف تتخلص من حب الشباب؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حب الشباب فهي ليست حكراً على المراهقين، بل قد يظهر حب الشباب لمختلف الأشخاص باختلاف أعمارهم، فهي تعد من المشكلات الجلدية الشائعة والتي تتسبب في ظهور البثور على البشرة، سواء على الوجه أو الجسم.

يتم تصنيف حالة حب الشباب وفق الحالة الالتهابية التي تؤثر على شكل ومواصفات البثرة، وذلك إلى نوعين:

1- الحب الالتهابي: مثل البثور التي يتحول بها رأس البثرة إلى اللون الأبيض ويمتلئ بالقيح.

2- الحب غير الالتهابي: مثل الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء

إن السبب الرئيسي وراء حدوث هذه الحالة هو التقلُّبات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ، بالإضافة إلى أن بعض أنواع الأطعمة تؤثر وتزيد من احتمالية ظهور البثور مثل الأطعمة الدهنية ومشتقات الألبان.

يحاول الكثير من الأشخاص الوصول للحل السحري لعلاج مشكلة حب الشباب، ولكن في الحقيقة العلاج يحتاج صبراً ومتابعة عند الطبيب المختص.

بحسب موقع tabeeb.com وهو منصة معلومات طبية، فإن معظم مرضى الحالات الخفيفة يمكن علاجهم بإرشادات معينة لسلامة البشرة مثل غسل الوجه وتجنُّب بعض مستحضرات التجميل، ويمكن أن يُوصى أيضاً باستخدام غسول وجه يناسب بشرة المريض.

أما في حالات حب الشباب المتوسطة والشديدة يصف الطبيب أدوية موضعية أو جهازية، لمعالجة الالتهاب وتخفيف الأعراض.

قد يختار بعض المرضى العلاج الطبيعي بالأعشاب والمواد الطبيعية مثل زيت شجرة الشاي أو ماسك دقيق الشوفان الذي قد يكون مفيداً. ولكن لم يثبت أي علاج طبيعي إلى الآن قدرته على علاج حب الشباب بشكل جذري، إلا أنه يوجد عدة مواد قد يكون لها دور في تخفيف الالتهاب، لما تحويه من مواد فعّالة في ذلك.

كما يؤكد موقع tabeeb.com أن بعض العلاجات الطبيعية قد تسبب مضاعفات للبشرة بحسب نوعها، لذلك من المهم استشارة الطبيب المختص ومحاولة تطبيق العلاج على منطقة صغيرة أولاً للتأكد من فعالية العلاج وعدم التسبب بأضرار للبشرة.

ومن طرق علاج حب الشباب طبيعياً:

1-مقدار من خل التفاح مع الماء، يُمسح بواسطة قطن على المنطقة المصابة ثم يتم تجفيفه.

2- يخلط ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقتين من العسل، ويصنع منه قناع للوجه، يترك لمدة ١٠ دقائق ثم يغسل الوجه.

3- وضع جيل نبات الصبار على المنطقة المصابة ويترك لصباح اليوم التالي.

يوجد عدة إرشادات عامة للعناية بالبشرة والتخفيف من حالة حب الشباب، والتي يجب أن ترافق العلاج المتَّبع، وإليك أهمها:

1- غسل الوجه مرتين يومياً

2- تعقيم أماكن البثرات باستمرار بمعقم خاص

3- تجنب التعرُّض لساعات الشمس الطويلة، واستخدام الواقي الشمسي

4- إزالة مساحيق التجميل وتجنب إبقاءها لفترات طويلة

في الختام وبسبب عدم وجود علاج طبيعي مثبت الفعالية حتى الآن، بالإضافة لقابلية تسبب هذه العلاجات بمضاعفات على بعض أنواع البشرة، ينصح بمشورة الطبيب دوماً قبل التطبيق أي نوع من العلاج.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز