5 أسباب للدموع العاطفية

المصدر: أولم - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حاول علماء نفس من جامعتي أولم الألمانية وساسكس البريطانية تفسير حقيقة أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يبكي لأسباب عاطفية في دورية «الدافع والعاطفة»، وقسموا أسباب البكاء لخمس فئات: الوحدة والعجز والتحميل فوق الطاقة والانسجام واستهلاك الوسائط.

أوضح الباحثون أن التصنيف إلى هذه الفئات يعتمد على فكرة أن الدموع العاطفية تحدث دائماً عندما لا يتم تلبية احتياجات نفسية أساسية أو يتم إشباعها بشكل مكثف. ويشير العلماء على سبيل المثال إلى أن الشعور بالوحدة ينتج عن عدم تلبية الحاجة إلى القرب - وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى البكاء. ومثل ذلك فراق الحبيب أو الحنين إلى الوطن.

ووفقاً للباحثين، فإن دموع الفرح في المقابل تحدث بعد إرضاء مكثف للحاجة إلى الانسجام - مثل دموع الفرح خلال حفل زفاف. وتنهمر الدموع بسبب العجز عند سماع خبر وفاة شخص ما على سبيل المثال.

وبحسب الباحثين، يمكن تمييز الدموع العاطفية بوضوح عما يسمى بالدموع القاعدية التي تحافظ على رطوبة العينين وتحميها.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز