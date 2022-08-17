ضربة للعلاجات التجريبية ..شركة فرنسية توقف تطوير دواء للسرطان

المصدر: د ب ا

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قررت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، وقف تطوير دواء لعلاج السرطان، في ضربة للعلاجات التجريبية التي تقوم بها الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها إن قرار وقف جميع الدراسات التي تستخدم عقار " امسينستران" جاء بعد تحليل لبيانات المرحلة الأخيرة التي تقيم الدواء لدى المصابين بنوع من سرطان الثدي.

وتزيد هذه الخطوة من اعتماد سانوفي من حيث النمو على علاج "دوبيكسنت" وهو علاج أجسام مضادة من أجل أمراض تتراوح ما بين الربو إلى الأكزيما الحادة.

ويشار إلى أن الأدوية التجريبية للشركة تعرضت لنكسات، تشمل مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن علاج التصلب المتعدد" توليبروتينيب".

وكانت سانوفي قد أدرجت امسينستران وتوليبروتينيب ضمن ستة علاجات أعطتها الأولوية كعلاجات" من المحتمل أن تحقق تحولا".

ويشكك بعض المستثمرين في مسار النمو بالشركة، عقب أن واجه العقاران مشاكل.

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