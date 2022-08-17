كيف تحفظ الطعام في الثلاجة لمدة طويلة وبطريقة صحيحة؟

المصدر: البيان

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حفظ وتخزين المواد الغذائية في الثلاجة بصورة صحيحة يساعد على إطالة صلاحيتها وجودتها.

وكشفت الخبيرة يوليا ليميشيفا أن حفظ المنتجات والأطعمة في الثلاجة بصورة صحيحة وفق درجة حرارة كل رف من رفوفها يطيل صلاحيتها ويحافظ على جودتها.

وأشارت إلى أنه يجب الانتباه إلى أن درجة الحرارة في الثلاجة تختلف من رف إلى آخر.

وأوضحت ليميشيفا "فمثلا باب الثلاجة يصلح لحفظ الصلصات والمشروبات والمربيات. الرفوف العليا للثلاجة تصلح لحفظ الأطعمة سريعة التلف مثل اللحوم ومنتجات الألبان المختلفة. وتصلح الرفوف السفلى والأدراج، لحفظ الفواكه والخضروات".

وأكدت الخبيرة، على أنه من الضروري حفظ الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان منفصلة ومن الأفضل أن تكون مغلفة ولكن ليس بأكياس النايلون بل في أكياس ورقية أو علب كرتونية، وفقا لروسيا اليوم.

ولفتت إلى انه من الأفضل حفظ الأطعمة الجاهزة في الرفوف الوسطية للثلاجة في علب أو حاويات. كما نصحت بعدم وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة.

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