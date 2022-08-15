استرازينيكا تحقق نتائج إيجابية فى تجربة عقار لسرطان الثدي

المصدر: د ب ا

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رصدت شركة استرازينيكا البريطانية نتائج إيجابية من المرحلة التجربية الثالثة لعقار انهيرتو (تراستوزوماب ديروكستيكان) لعلاج سرطان الثدي مقابل اختيار الطبيب للعلاج ، حيث وصلت التجربة نقطة النهاية الاساسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التجربة أظهرت تحسنا مهما إحصائيا ومفيدا إكلينيكا بشأن المرضى خلال وبعد تلقى علاج اللاتي تعانين من سرطان ثدي خبيث وسرطان نقيلي تم علاجه سابقا بتراستوزوماب ايمتانسين تي - دي ام 1.

كما وصلت التجربة لنقطة النهاية الثانوية الرئيسية لنسب النجاة المحسنة إجمالا.



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