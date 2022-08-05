علماء يحذرون من تناول اللحوم الحمراء

المصدر: دبي - البيان

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أعلن علماء كلية التغذية في جامعة «تافتس» ومختبر مستشفى كليفلاند، أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلات في القلب والأوعية الدموية.

وتشير مجلة «تصلب الشرايين والجلطة»، إلى أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية المميتة، حسب «روسيا اليوم».

ودرس الباحثون العلاقة بين تناول الأطعمة ذات أصل حيواني وخطر الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يشمل احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب التاجية والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى.

وتسعى نتائج الدراسة، للتأكيد أن استهلاك كمية كبيرة من اللحوم التي خضعت لمعالجة بسيطة، يزيد خطر تصلب الشرايين بنسبة %15، وتناول أطعمة ذات مصدر حيواني بنسبة %18.

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