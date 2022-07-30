فقدان كروموسوم «واي» يعرّض الرجال لقصور القلب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أكدت دراسة حديثة أن فقدان كروموسوم «واي»، وهو جزء من الحمض النووي الخاص بالذكور، يزيد من خطر تعرض الرجال لمشكلات قلبية محتملة تهدد حياتهم مع تقدمهم في السن.

ومن المعروف أن للبشر اثنين من الكروموسومات «أكس» و«واي». وعادة ما يكون للذكور كروموسوم واحد من كل منهما، بينما تمتلك النساء اثنين من كروموسوم «أكس».

وأظهر العلماء في جامعة فيرجينا بالولايات المتحدة وجامعة أوبسالا بالسويد أن فقدان الكروموسوم «واي» يمكن أن يضر في قلب الرجال. وبعد النظر في البيانات الطبية والجينية، وجد العلماء أن الرجال الذين فقدوا كروموسومات «واي» كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب، بما في ذلك قصور القلب على مدى السنوات الـ12 التالية مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا من خسارة «واي».

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