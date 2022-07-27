عدسات لاصقة تعالج أمراض العين

المصدر: (سان فرانسيسكو ـ د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

طوّر فريق بحثي مشترك من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عدسات لاصقة مزودة بإبر متناهية الصغر من أجل حقن أدوية لعلاج أمراض العيون.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «ساينس أدفانس»، ذكر فريق الدراسة من جامعتي بوردو وميتشجن في الولايات المتحدة، وجامعتي هانيانج وهونجيك، ومعهد كوموه الوطني للتكنولوجيا في كوريا الجنوبية أن العدسات اللاصقة الجديدة أثبتت نجاحها بعد تجربتها على أرانب اختبار.

وتعتمد أساليب علاج أمراض العيون حالياً على استخدام قطرات يتم وضعها على الأجزاء الخارجية للعين أو عن طريق الحقن.

وذكر الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في العلوم الطبية أن العدسات اللاصقة الجديدة تحتوي على إبر قابلة للتحلل، وتتميز بأنها متناهية الصغر. وتحتوي الإبر الدقيقة على قاعدة من السيليكون وخليط من المادة الدوائية لضمان أن تستغرق فترة كافية قبل أن تتحلل داخل العين، مع تغليفها من الخارج بمواد بوليمارية.

وخلال التجارب، توصل الفريق البحثي إلى أن التقنية الجديدة تساعد في علاج مرض التوع الحديث للقرنية، بشكل شبه كامل خلال 28 يوماً فقط.

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