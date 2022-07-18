جراحة دماغ على الطريقة الفرعونية أنجع من الأدوية

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن طريقة فرعونية قديمة في إجراء عملية جراحية في الدماغ قد تنقذ آلاف المرضى سنوياً، بصورة أفضل من الأدوية الحديثة.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الطريقة الفرعونية في إجراء العملية الجراحية تقوم على إحداث ثقب في الجمجمة لتقليص حجم الأورام الموجودة فيه والضغط على الدماغ، حسب «سكاي نيوز».

وأكدت الدراسة أن المرضى الذين يخضعون لهذه العملية الجراحية التي تسمى «قطع القحف المخفف للضغط»، لديهم الفرصة في البقاء أكثر على قيد الحياة بمقدار الخمس مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا على الأدوية. وذكر استشاري جراحة الأعصاب، في مستشفى أدينبروك في كامبريدج، البروفيسور بيتر هاتشينسون، وهو الذي قاد الدراسة: «بلا أدنى شك، العملية قادرة على إنقاذ الأرواح».

وأكدت الدراسة إن أولئك الذين خضعوا للعملية الجراحية على الطريقة الفرعونية كانت احتمالات النجاة لمدة عامين لديهم أكثر بنسبة 21 %، مقارنة مع أولئك الذين اكتفوا بالأدوية.

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