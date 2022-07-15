5 نصائح غذائية رائجة لا تلتفت إليها!

المصدر: البيان

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أكد خبراء مختصون بالصحة رواج بعض النصائح الغذائية عديمة الفائدة لصحة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عاماً.

وأشار الأطباء، إلى أن الوقاية ليست كافية للحفاظ على الصحة، بل والتشخيص المبكر للمرض أيضا. وهذا يشمل بصورة خاصة كبار السن. ولكن هناك نصائح شائعة، يجب تجاهلها. وفقاً لموقع " ETNT".

تناول الأسبيرين يومياً

إن تناول الأسبيرين خلال فترة طويلة لمنع حدوث مشكلات في القلب، لم يعد طريقة حيوية. لذلك تحذر وزارة الصحة الأمريكية من أن هذه الطريقة الوقائية، يجب أن تكون تحت إشراف طبيب مختص. لأنها لم تعد ضمن قائمة التوصيات الطبية المعيارية.

التخلي عن تناول الكربوهيدرات

الكربوهيدرات مختلفة، ومنها مفيدة وضرورية لمن تجاوز الخمسين من العمر، مثل النخالة والشوفان والبازلاء والحنطة السوداء والعدس والفاصوليا والتفاح والحمضيات والثمار والشعير والأرز البني.

ووفقا للأطباء، هذه المواد تساعد على حصول الجسم على "الوقود" للنشاط البدني. لذلك تنصح خبيرة التغذية إدوينا كلارك بالتخلي فقط عن تناول الكربوهيدرات السريعة والأطعمة الضارة.

القيلولة

تؤكد الدكتورة سوزان بيرتيش، على أن 40 بالمئة من كبار السن يعانون من مشكلات نوم مزمنة، لا تشخص في أحيان كثيرة.

وتضيف، النوم أثناء النهار، قد يمنع النوم الليلي. لذلك إذا كان الشخص يعاني من النعاس في النهار مع أنه ينام ليلا نوما عميقا، فعليه مراجعة أخصائي، لأنه قد يكون هناك خلل في عمل أعضاء الجسم.

المكملات الغذائية والفيتامينات

إذا كان النظام الغذائي للشخص صحيحا وصحيا، فلن يحتاج إلى المكملات الغذائية.

ويقول الدكتور بيتر كوهين من كلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن أن تعوض المكملات بعض النقص. لذلك فإن النظام الغذائي المحتوي على كمية جيدة من الفواكه والخضروات، يضمن حصول الجسم على الفيتامينات والعناصر المعدنية اللازمة.

تجنب الدهون

يشير الخبراء، إلى أن الدهون الصحية تساعد على الوقاية من أمراض القلب والجلطة الدماغية. بالطبع تحتوي الدهون غير المشبعة على كمية أكبر من السعرات الحرارية. ولكنها ضرورية للقلب والأوعية الدموية. لذلك يمكن مثلا إضافة الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات، إلى النظام الغذائي، من دون قلق بشأن الصحة.

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