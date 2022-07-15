«أمازون» تشارك في «التلقين الآلي» لتطوير لقاح ضد السرطان

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك مجموعة «أمازون» في تجربة سريرية على لقاح ضد سرطان الثدي والجلد، بالتعاون مع مركز بحوث في علم الأمراض السرطانية في سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، وفق وثيقة تنظيمية نشرها موقع حكومي أمريكي. ويعود أول إشعار بشأن هذه التجربة التي كشف عنها أخيراً موقع «بزنس إنسايدر»، إلى أكتوبر الفائت.

وتنص الوثيقة على أن البحوث التي لن تشمل سوى مجموعة ضيقة من عشرين شخصاً، ستنتهي في نوفمبر 2023 وسيجريها مركز «فريد هاتشينسون كانسر سنتر». ويستخدم اللقاح جزيئات معروفة باسم ببتيدات المستضدات الجديدة، تقدم علاجاً أكثر ملاءمة للحالات الفردية للمصابين بالأمراض السرطانية.

وأوضحت «أمازون» لقناة «سي إن بي سي» الأمريكية أنها تقدم في إطار هذه الشراكة «خبرتها العلمية» خصوصاً على صعيد «التلقين الآلي».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز