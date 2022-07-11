نقص فيتامين «د» يفاقم خطر «كورونا» وزيادته تسبب التسمم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت العديد من الدراسات، أن نقص فيتامين «د» قد يلعب دوراً رئيساً في زيادة خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وحدة الأعراض التي قد يعاني منها المصاب، خلال الإصابة بالفيروس، ورغم أن الدارسة أكدت أهمية تناوله، إلا أن الأطباء حذروا من الإفراط في تناول جرعة زائدة من الفيتامين، لأن ذلك يؤدي إلى التسمم..

وكانت أحدث الحالات لرجل في منتصف العمر في المملكة المتحدة، نُقل إلى المستشفى بعد أن ذهب إلى طبيبه بسبب القيء المتكرر والغثيان، وتشنجات الساق وطنين الأذن وآلام البطن، وجفاف الفم وزيادة العطش والإسهال.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الأعراض بدأت بعد نحو شهر من بدء الرجل نظاماً مكثّفاً من الفيتامينات، بناء على نصيحة معالج غذائي.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز