تقنية ثورية لكشف فيروس «الحصبة» وكبح انتشاره

المصدر: دبي - البيان

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طور باحثون جهازاً صغيراً يمكنه الكشف عن فيروس الحصبة في لعاب الإنسان، مما قد يسمح بالتشخيص المبكر للمرض شديد العدوى ويساعد في السيطرة على انتشاره.

وحسب بحث نشر، أول من أمس، في صحيفة «أدفانسد فنكشنال ماتيريالز» العلمية، فإن الجهاز الجديد لا يتجاوز حجم العملة المعدنية، ويمكن أن يحدث ثورة في التصدي لفيروس الحصبة، حسب «سكاي نيوز».

وقدر العلماء سرعة انتشار فيروس الحصبة بأنه أعلى 6 مرات من متحور فيروس كورونا المعروف باسم «ألفا»، ويعادل تقريباً سرعة انتشار المتحور «أوميكرون». وقال كبير مؤلفي الدراسة الباحث في معهد العلوم النانوية التابع لمجلس البحوث الوطني الإيطالي ماركو سيتشيني، إن الجهاز يكشف الإصابة بالحصبة عبر استشعار الموجات الصوتية في عينة لعاب. وحسب سيتشيني فإن الجهاز الذي يستخدم لمرة واحدة لا يدخل الفم بل يحقن بعينة من اللعاب، وقال: «يمكن أن يكتشف الفيروس خلال فترة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة».

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