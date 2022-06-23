4 فوائد صحية عند التقليل من تناول الأجبان

المصدر: البيان

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أكدت أخصائية التغذية الدكتورة أكوا وولبرايت أن التقليل أو التخلي عن تناول الجبن يمكن أن يساعد على التخلص من عوارض صحية شائعة كالصداع النصفي، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان.

ونصحت وولبرايت بالتقليل من تناول الأجبان لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والصوديوم. وفقاً لموقع «Eat This Not That» الطبي المتخصص.

فوائد التقليل من تناول الأجبان

- يحسن حالة الجلد.

- التخلص من أنواع الصداع.

- التخلص من الوزن الزائد.

- يخفض خطر الإصابة بالسرطان.

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