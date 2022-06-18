تجنب هذه الأخطاء للتمتع بنوم هانئ في ليالي الصيف الساخنة

المصدر: البيان

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تؤرق صعوبة النوم في الليالي الحارة العديد من البشر، لذلك يقترح بعض خبراء النوم، نصائح تفيد في التغلب على هذا التحدي الموسمي، لكن ثمة أخطاء التي يجب تجنبها لكن ثمة أخطاء يجب تجنبها للتمتع بنوم هانئ في ليالي الصيف الساخنة.

وفي هذا الصدد، حذر خبير النوم جيمس ويلسون من خطأ وضع البيجامات في الثلاجة أو الفريزر، مشيرا إلى أن هذا لن يساعد في تهدئة أي شخص، وبدلا من ذلك، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة أجسامهم، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقال ويلسون: "عندما يأتي الطقس الحار، هناك بعض النصائح المقدمة التي قد تبدو وكأنها ستنجح في حين أنها لا تعمل في الواقع. ومثال على ذلك، وضع البيجامات في الثلاجة أو الفريزر أو ارتداء الجوارب المبللة".

وأضاف إن "هاتين الطريقتين ستضيفان المزيد من الرطوبة إلى بيئة نومك وستسخن الرطوبة أثناء الليل".

وقال ويلسون "ستسخن هذه الرطوبة ومن المرجح أن توقظك عندما تخرج من دورة نومك"، بحسب سكاي نيوز عربية نقلاً عن صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ونصح ويلسون بإحدى الطرق المفيدة التي تحسن من النوم في الليالي الحارة قائلاً: "إن الاستحمام بماء فاتر يساعد في رفع درجة حرارة الجسم بشكل طفيف مما يؤدي بعد ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة الأساسية. ويعد الانخفاض في درجة الحرارة الأساسية جزءا مهما من عملية نوم جسمك وهذا النهج يخدع جسمك بشكل أساسي ليعتقد أنه أكثر برودة مما هو عليه".

وعلل سبب التوصية بالمياه الفاترة هو أن الشعور بالبرودة المثلجة من الماء المثلج "سيصدم جسمك، ويجعله يشعر بمزيد من النشاط ويزيد من احتمالية إطالة عملية النوم".

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