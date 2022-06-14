خمس حقائق عن المضادات الحيوية يجهلها الكثيرون

المصدر: البيان

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قال مجلس الصحة الخليجي بان للمضادات الحيوية خمس حقائق قد يجهلها الكثير من مستخدميها، وأن المضادات تختلف بحسب نوعها وطريقة أستخدامها.

وأوضح المجلس في بيان رسمي تلك الحقائق فيمايلي:

الحقيقة الأولى : بعض المضادات الحيوية هي أدوية تعالج العدوى البكتيرية مثل التهاب المسالك البولية.

الحقيقة الثانية : سوء استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهذه تعبر وأحده من أكبر مهددات الصحة العالمية.

الحقيقة الثالثة : بعض أنواع المضادات الحيوية غير مناسبة للنساء الحوامل أو المرضعات، مثلاً تجنب أخذ البنسلين في حالة الرضاعة لأنه قد ينتقل من حليب الأم إلى الرضيع.

الحقيقة الرابعة : بعض المضادات يؤثر على فعالية موانع الحمل الهرمونية، وذلك لأن بعضها يزيد من الإنزيمات في الجسم وتؤثر سلباً على موانع الحمل الهرمونية.

الحققية الخمس : لايمكن علاج العدوى الفيروسية بالمضادات الحيوية، ومثل ذلك في بعض أنواع العدوى الجهاز التنفسي.

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