عقار تجريبي يزيل أورام سرطان المستقيم

المصدر: دبي - البيان

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حقق عقار تجريبي للسرطان نجاحاً ملحوظاً خلال تجربة سريرية امتدت سنة، حيث عالج، على ما يبدو، كل مريض مصاب بنوع من سرطان المستقيم.

وفي الدراسة التجريبية التي أجريت في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، تم إعطاء عقار «دوستارليماب» إلى 18 مصاباً بنوع من سرطان المستقيم، وذلك كل ثلاثة أسابيع لمدة ستة أشهر، فتبين أن الدواء يزيل سرطان المستقيم مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية.

لكن العلماء يقولون إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان المرضى قد شفوا تماماً.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، تم تفحص أوضاع المشاركين على مدى عام من العلاج، وعلى ما يبدو فإن السرطان قد اختفى. وتأتي النتائج مع قلة أعراض جانبية مقارنة بالعلاج القياسي المرهق والذي يتضمن إمكانية إجراء جراحة وعلاج كيميائي وإشعاعي.

وأفاد الباحثون أنه بعد تلقي العلاج الجديد اكتشف جميع المرضى أن سرطانهم قد اختفى في الفحص البدني أو التنظير الداخلي أو التصوير المقطعي.

وحول تلك النتائج، قال أحد معدي الدراسة، الدكتور لويس دياز، وهو طبيب أورام في المركز لصحيفة «نيويورك تايمز»: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان» مشيراً إلى أن النتائج «مجرد غيض من فيض».

بدورها قالت الطبيبة هانا سانوف من مركز السرطان في جامعة نورث كارولينا: «لم نر قط أي شيء يعمل 100% في طب السرطان، وهذا الدواء هو واحد من فئة العقاقير المسماة مثبطات نقطة التفتيش المناعية. وأدوية العلاج المناعي لا تعمل من خلال مهاجمة السرطان نفسه بشكل مباشر، ولكن تجعل الجهاز المناعي للشخص يقوم بالعمل بشكل أساسي»، مضيفة: «وُجدت تلك الأدوية في سرطان الجلد وأنواع السرطان الأخرى لفترة طويلة، ولكنها لم تكن جزءاً من الرعاية الروتينية لسرطانات القولون والمستقيم حتى وقت قريب».

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