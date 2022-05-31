لا تستغربوا.. تناول 2 إلى 4 أكواب قهوة يومياً يقلل خطر الوفاة من أي مرض

المصدر: د ب ا

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د ب ا

خلصت دراسة إلى أن تناول ما بين كوبين إلى أربعة أكواب قهوة يوميا يقلل من خطر الوفاة من أي مرض بواقع الثلث، حتى إذا تم التحلية بالسكر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الباحثين رصدوا الأشخاص الذين تناولوا القهوة محلاة أو غير محلاة أو لم يتناولوا القهوة على مدار سبعة أعوام، وذلك في دراسة شملت 170 ألف بريطاني في الخمسينات من عمرهم.

وخلص الباحثون إلى أن تناول ما بين كوبين إلى أربعة أكواب يوميا من القهوة أمر مفيد، بغض النظر عما إذا كانت محلاة أم لا.

وانخفضت خطورة الوفاة من الأمراض لدى من تناولوا القهوة غير المحلاة بنسبة 29% مقارنة بالذين لم يتناولوا القهوة، في حين انخفضت الخطورة لدى من تناولوا القهوة المحلاة بنسبة 31%.

ولكن باحثين من جامعة سازرن ميديكال في قوانتشو بالصين قالوا إن الشخص العادي الذي يحتسي القهوة يضيف معلقة سكر واحدة.

وحذر الخبراء من أن هذه الكمية أقل بكثير من التي تضعها محلات القهوة الشهيرة.

ويشار إلى أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي لكثير من المشاكل بما في ذلك البدانة والسكري وأمراض القلب.

وقام الباحثون في الدراسة، التي نُشرت في دورية " انالز اوف انتيرنال ميديسن" بتحليل صحة وبيانات النظام الغذائي لـ 171 ألفا و 616 بريطانيا شاركوا في الدراسة.

وُطلب من المشاركين، الذين بلغ متوسط أعمارهم 55 عاما في بداية الدراسة، تعبئة استبيان يومي خمس مرات على مدار عام بين 2009 و 2012.

وتم استخدام هذه البيانات لحساب متوسط استهلاكهم اليومي للقهوة.

وخلصت الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع المشاركين كانوا يتناولون القهوة، من بينهم نحو النصف يتناولونها بدون سكر، وواحد من بين كل ستة يتناولها بسكر وواحد من بين كل 20 يتناولها بسكر صناعي.

ثم قام الباحثون بعد ذلك بفحص سجلاتهم الصحية على مدار السبعة أعوام.

وبحلول نهاية فترة الدراسة، كان 3177 مشاركا قد توفوا، وأغلبيتهم بسبب مرض السرطان أو القلب.

وخلص الباحثون إلى أن تناول ما بين كوبين إلى أربعة أكواب قهوة يقلل خطر الوفاة، ولكن تناول أكثر من ستة أكواب يزيد من هذا الخطر.

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