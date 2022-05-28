ما علاقة الوزن الزائد بالخصوبة عند الرجال؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة حديثة أن ثمة تأثيراً إيجابياً لفقدان الوزن على خصوبة الرجال.

وأفادت الدراسة التي أجرتها مجلة Human Reproduction، وشملت 50 رجلا يعانون من السمنة، أن أولئك الذين فقدوا الوزن باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية حسّنوا خصوبتهم وصحتهم الجنسية.

ووفق الدراسة التي نشرتها سكاي نيوز عربية نقلاً عن مجلة Human Reproduction، فإن فقدان الرجال عدة كيلوغرامات من أوزانهم، يزيد عدد الحيوانات المنوية لديهم.

وقال بوبي نجاري الأستاذ المساعد ومديرة برنامج العقم عند الذكور في جامعة نيويورك لانغون هيلث الأميركية: "إن تخفيض الوزن في 8 أسابيع ترافق إلى جانب زيادة عدد الحيوانات المنوية، بارتفاع بتركيزها وكثافتها بنسبة 49 في المئة".

بدورها، قالت الباحثة سين سورينسن توريكوف، أستاذة العلوم الطبية الحيوية بجامعة كوبنهاغن في الدنمارك: "يبدو أن فقدان الوزن والحفاظ على الوزن المثالي لهما تأثير عميق على زيادة عدد الحيوانات المنوية".

وأوضحت توريكوف: أن "النتائج الجديدة قد تكون مفيدة في تحسين الخصوبة، حيث أظهرت الدراسات السابقة وجود صلة بين ارتفاع عدد الحيوانات المنوية وتحقيق الحمل بشكل أسرع"، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وخلصت توريكوف إلى القول: "يمكن أن تعزز الأنسجة الدهنية الزائدة تحويل هرمون التستوستورون إلى الإستروجين، وقد ثبت أن الرجال المصابين بالسمنة لديهم مستويات هرمون تستوستورون أقل من الرجال النحيفين"

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز