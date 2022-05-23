وداعاً لـ«القسطرة» و«الشبكات»

المصدر: دبي - البيان

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ابتكر علماء جامعة البحوث الوطنية في بطرسبورغ، طريقة جديدة تسمح بالتخلص من عمليات القسطرة واستخدام شبكات التدعيم، التي بسبب صلابتها تهدد صحة المريض، وفق ما ذكرت وكالة «تاس». ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن العلماء ابتكروا روبوتات لينة يتحكم فيها بالمجال المغناطيسي، يمكن استخدامها في علاج تجلط الدم. وتسمح هذه الطريقة بالتخلي عن استخدام عمليات القسطرة وشبكات التدعيم.

وجاء في البيان، «يقترح علماء جامعة البحوث الوطنية في بطرسبورغ علاج تجلط الدم بوساطة روبوتات مرنة يتم التحكم فيها بواسطة المجال المغناطيسي».

وتقول آنا بوزيتكوفا، الباحثة في الجامعة، «نخطط لإدخال الروبوتات في الشريان على شكل شريط ناعم، «يذهب» إلى مكان الجلطة، وكما «المثقاب» يلف الجلطة ويربطها. وبعد ربطها، تعود معه تحت تأثير المجال المغناطيسي، حيث يقوم الطبيب برفعها من الشريان».

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