بشرة أمريكية تتحول إلى اللون البرتقالي بسبب «حمية»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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حاولت أن تخسر وزنها فتسببت بتبدل لون بشرتها، قصة غريبة لامرأة أمريكية واظبت على تناول البطاطا الحلوة واليقطين فتحول لونها إلى البرتقالي.

اعتمدت أليشا شوبي، من ولاية أوهايو الأمريكية، نظام طعام صحي، فأخذت تأكل البطاطا الحلوة مع كل وجبة غذاء على فترة ستة أشهر كاملة. وذكرت الشابة، البالغة من العمر 34 عاماً، كما ذكر موقع «مترو»، أن القصة بدأت معها في خريف 2019، حينما قررت اتباع حمية لخسارة جزء من وزنها والظهور بمظهر رشيق. وانقطعت أليشا، التي تعمل كمساعدة في مجال المبيعات، عن الأطعمة المصنعة والمعلبة واستبدلتها بالبطاطا الحلوة واليقطين. ومع مرور الوقت أدركت أنها أصبحت مهووسة بنوعي الطعام الصحيين، على اعتبار أنهما «يشعران بالشبع التام ويكبحان الرغبة في تناول الحلويات»، كما قالت. لكنها أضافت: «بدأت بعد حين ألاحظ وجود تغيير طفيف في البشرة، لكنني بدوت وكأنني قد تعرضت للسمرة أكثر من كوني بدأت أتحول لبرتقالية اللون».

وبعد مرور أربعة أشهر أخذ الناس من حولها يلاحظون التغير الذي طرأ على لون جلدها، وبما أنها كانت تعمل مدرسة في ذلك الوقت، اقترب منها أحد الطلاب وسألها، كما تشير، ما إذا كان الكبد يعمل جيداً. وعلقت أليشا على المسألة بالقول: «لم يكن لون بشرتي يزعجني، لكن أمي كادت تفقد صوابها، وكانت تصرخ عليّ دوماً لتحولي إلى البرتقالي».

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