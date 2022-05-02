دراسة: تحسّن البصر يمنع الخرف

المصدر: دبي - البيان

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قال علماء من الولايات المتحدة، إن تحسّن البصر يمكن أن يمنع الخرف، وفق موقع «روسيا اليوم» نقلاً عن بحث نُشر في مجلة JAMA Neurology. ويشير جوشوا إرليخ في الورقة البحثية: «لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن ضعف البصر عامل خطر للإصابة بالخرف. وعلمنا أيضاً أن جزءاً كبيراً جداً من ضعف البصر يمكن تجنّبه أو لم تتم معالجته بعد». وأظهرت نتائج الدراسة أن صحة العين الأفضل كانت ستمنع نحو 2% من حالات الخرف في الولايات المتحدة في 2018، ما يعادل 100 ألف حالة. ويوضح إرليخ أن الباحثين «وجدوا أنه من المدهش أن يتم تجاهل ضعف البصر في النماذج الرئيسية لعوامل خطر الخرف القابلة للتعديل، والتي تُستخدم لتشكيل السياسة الصحية وتخصيص الموارد». وأضافوا أن أحد أهداف الدراسة هو «توضيح أن ضعف البصر له نفس تأثير عدد من عوامل خطر الخرف الأخرى القابلة للتعديل».

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