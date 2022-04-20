باحثون يوظفون «البامية» في تنقية المياه

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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اكتشف باحثون بالولايات المتحدة أن المواد الطبيعية كالبامية قادرة على إزالة «الميكروبلاستيك» أو الجسيمات البلاستيك الدقيقة من المياه، كما تفعل المواد الكيميائية الشائعة.

وقد توصل الباحثون بجامعة تارليتون بتكساس الأمريكية، وفقاً لما ذكرت مواقع إخبارية، إلى أن المستخلصات التي تجعل من البامية لزجة عند الطهي هي ذاتها يمكن استخدامها للتخلص من الميكروبلاستيك في المياه.

وتتم إزالتها عملياً من المياه الملوثة عبر خطوتين، وتقتضي الأولى بجمع القطع الطافية على السطح ومن ثم التخلص من البقية باستخدام مواد التنديف، تلك المواد الكيميائية «اللاصقة»، التي تجذب الميكروبلاستيك وتشكل كتلاً كبيرة منه وتغرقه إلى القعر، إلا أن تلك بدورها سامة.

ومن هنا قام العلماء بإجراء اختبارات على مستخلصات السكريات المتعددة الموجودة في عدد من الأطعمة منها الحلبة والصبار والألوي فيرا والبامية والتمر الهندي وبذور القاطونة. وتوصلوا إلى أن السكريات المتعددة الموجودة في البامية، لدى مزجها بتلك التي في الحلبة، تعمل على النحو الأفضل بالنسبة للميكروبلاستيك المتكتل في مياه المحيط، في حين أن الجمع بين السكريات المتعددة من البامية والتمر الهندي تعمل على النحو الأفضل مع المياه العذبة. وأشار الباحث الدكتور راجاني سرينيفاسان من جامعة تارليتون إلى أن مواد التنظيف يمكن أن تستخدم في عمليات علاج المياه الموجودة.

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