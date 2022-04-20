العنب المجفف غذاء سحري للحوامل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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الزبيب أو العنب المجفف غذاء يعافي الحوامل ويمنع عنهن المشكلات الصحية. هذا ما أكده موقع «نيوز 18» الإخباري نقلاً عن خبراء يؤكدون أن تناول هذا الغذاء السحري يجعل رحلة الحمل سهلة.

وتجدر الإشارة إلى أن العنب المجفف غني بالحديد، الذي يمنع حصول فقر الدم، وهو واحد من المشكلات الأساسية التي تصيب المرأة خلال أشهر الحمل.

وفي حين أن فقر الدم يمكن علاجه من خلال النظام الغذائي وبعض الأدوية، إلا أنه يترك تأثيرات سلبية كثيرة على العديد من الحوامل، ولا بدّ من تناول الأطعمة الغنية بالحديد، إضافةً إلى الزبيب لمنع حدوثه.

وتميل النساء خلال فترة الحمل، وبسبب الأدوية والتغيرات الهرمونية والجسدية الأخرى، للإصابة بالإمساك لمعظم فترة التسعة أشهر.

ويمكن تلافي حدوث ذلك من خلال تناول العنب المجفف لما يحتويه من ألياف تساعد في عملية الهضم وتمرير الفضلات. وإضافةً للحديد والألياف، يشتهر العنب المجفف بأنه غني بحمض الأوليانيك والكالسيوم اللذين يساعدان في تقوية اللثة والأسنان. وغالباً ما تشعر المرأة أثناء أشهر الحمل بالتعب، إلا أن تناول العنب المجفف يمنحها قدراً فورياً من الطاقة، نظراً إلى أنه يحتوي على معدلات مرتفعة من الغلوكوز وسكر الفواكه، الذي يمنح الصحة والطاقة. كما يخفض الزبيب من فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان كونه يحتوي مضادات الأكسدة التي تقي من عدد من الأمراض المزمنة.

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