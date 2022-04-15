أطباق صحية في دبي مستوحاة من ثقافات العالم خلال شهر رمضان

المصدر: دبي- البيان

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تحرص عدة فنادق على تقديم إفطار صحي في رمضان، لضمان تفادي الاستهلاك المفرط للوجبات وتأثيرها على الصحة،وهو ما أدى إلى إقبال كبير على هذه الوجبات التي تراعي السعرات الحرارية. ويقدم مطعم بومباي براسيري في فندق تاج دبي أشهى الأطباق الصحية المستوحاة من مطبخ عوض الهندي خلال شهر رمضان المبارك وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الالتزام بحمية نباتية، حيث إنه يتيح لهم مرونة تتناسب مع نمط حياتهم الشخصية والاجتماعية وظروفهم الصحية.

يقدم مطعم بومباي براسيري، المطعم الهندي المُتميز في فندق تاج دبي، ضيوفه خلال شهر رمضان المبارك للاستمتاع بأمسياتٍ استثنائية وتذوّق أشهى أطباق الإفطار والسحور ضمن أجواء ملكية وبإلهامٍ من مطبخ منطقة عوض الهندية. ويقدّم المطعم تشكيلةً رائعة من أفضل الأطباق تكريماً لفناني الطهو في عصر النوّاب، ممن ابتكروا وحافظوا على تقاليد مطبخ منطقة عوض، حيث يوفّر مجموعةً من الأطباق الصحية قليلة السعرات الحرارية من أبرزها طبق القورمة، وحليم، وأصناف مختلفة من الشوربة.

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