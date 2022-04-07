النوم أقل من 4 ساعات ليلاً خطر على القلب والكلى

المصدر: إعداد- فاتن صبح

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كشفت دراسة أجريت مؤخراً في عيادة مايو كلينيك في روشتسر بمينيسوتا الأمريكية، أن الحصول على أقل من أربع ساعات من النوم في الليل يمكن أن يؤدي بالشخص إلى اكتساب الوزن الزائد والدهون الحشوية الخطرة. وتبدأ الدهون بحسب ما ذكر موقع «ديلي ميل» بإحاطة الأعضاء الداخلية والقضاء على وظائفها كما أنها مرتبطة بالسكري من النوع الثاني وسواه من الأمراض المزمنة. وحذر الباحثون من أنه بالرغم من تصحيح الشخص لمواعيد نومه فإن الدهون الحشوية تظل لفترة من الوقت.

ويؤدي الحرمان من النوم إلى أن يصاب الأشخاص الأصحاء عموماً بتكون دهون حشوية تسفر عن مشكلات صحية خطيرة في القلب وبقية الجسم مع الوقت. وأبدى الباحثون تخوفاً من المضاعفات الخطيرة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يمضون ساعات نوم أقل مع انتشار الهواتف الذكية وساعات العمل الأطول وقتاً وعوامل أخرى.

وأشار دكتور فينرد سومرز المسؤول عن الدراسة إلى أن «نتائج البحث أظهرت أن تقصير مدة النوم حتى في أوساط الشباب والأشخاص الأصحاء ترتبط بارتفاع استهلاك السعرات الحرارية وزيادة طفيفة في الوزن كما لتراكم الدهون بشكل هائل في منطقة البطن».

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