ارتباط جدلي بين اختلال دورة النوم والزهايمر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر فريق من الباحثين الأمريكيين على المزيد من الأدلة التي تكشف العلاقة القائمة بين مرض الزهايمر والنوم، أو تحديداً التواتر اليومي الذي ينظم دورة النوم. وجاء إثبات الباحثين ليقول إن الخلايا التي تحافظ على صحة الدماغ وتقي من الزهايمر تتبع أيضاً التواتر اليومي أو النظام اليومي.

ويرادف النظام هذا العملية الطبيعية الداخلية التي تتبع دورة الـ24 ساعة.

ومن المهم جداً لنظامنا اليومي أن يعمل بشكل صحيح، حيث إن أي خلل في هذه الدورة يرتبط بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض الصحة النفسية والسرطان والزهايمر.

وكشف العلماء، وفق ما عرض تقرير موقع «بساي بوست»، أن المرضى الذين يعانون من الزهايمر تتكشف اضطرابات النظام اليومي على شكل تغيرات في عادات النوم للمريض التي تحدث قبل وقت طويل جداً من بداية ظهور المرض بوضوح.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز