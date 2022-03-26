حمية سحرية.. بهذه الأطعمة تحافظ على صحة قلبك

المصدر: البيان

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يفضي اتباع حمية مناسبة لصحة القلب إلى تقليص الكوليسترول الضار، وتقليل مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية.

وتتطلب حمية القلب الصحية تناول أطعمة بعينها وتفادي أخرى، لذلك لا يمكن القول إن الشخص الذي يتمتع بصحة قلب جيدة مهمل في طعامه، بحسب سكاي نيوز عربية نقلاً عن موقع عيادة "كليفلاند" الصحية.

وهناك عدة أمثلة لاتباع حمية مناسبة لصحة القلب، فعلى سبيل المثال، يوجد البوتاسيوم، في الكثير من الخضار والفاكهة، ويمكن أن يحد من ضغط الدم، الذي يؤثر على صحة القلب.

وسيؤدي اختيار الحمية المناسبة إلى معالجة عوامل خطر الإصابة بمرض القلب ومشاكله، بكلمات أخرى، إن تناول الطعام الصحي يمكن أن يقلل أو حتى يقضي على فرصة حدوث مشكلات صحية في المستقبل.

وينصح موقع عيادة "كليفلاند" الصحية، ببعض الأطعمة المطلوبة في حمية القلب وتشمل :الفاكهة، الخضار، المكسرات، الحبوب الكاملة، البروتين الحيواني الخالي من الدهون، السمك.

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