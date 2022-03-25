مسبّبات الأمراض تعقّد عمل المضادات الحيوية

المصدر: دبي - البيان

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كشف علماء جامعة كامبريدج البريطانية الأخطاء التي تقلل من فعالية المضادات الحيوية، حيث تبين أن تزامن وجود مسببات الأمراض يعقد العلاج، وفق ما ذكر موقع «لينتا. رو».

وتشير مجلة ISME، إلى أن الخبراء نمّوا خليطاً من ميكروبات مختلفة. بالطبع كان هذا عملاً معقداً، لأنه عادة يتوقف أحد مسببات المرض عن النمو قبل غيره، ما يؤدي إلى فشل التجربة. لذلك استخدم الباحثون ما يسمى بالعدوى المتعددة الميكروبات، وكذلك العدوى الفطرية. وهذا الخليط يوجد عادة في الجهاز التنفسي للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي.

وبعد ذلك أضاف الباحثون مضاداً حيوياً (كوليستين)، الفعال في مكافحة «الزائفة الزنجارية». ولكن عند وجود مسببات الأمراض الأخرى معها توقفت فعالية المضاد الحيوي.

واتضح للباحثين، أنه من أجل مكافحة البكتيريا في خليط من مسببات المرض، يجب استخدام عدد كبير من المضادات الحيوية.

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