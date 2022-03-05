السجائر الإلكترونية ترفع مستويات السكّر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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حذر فريق بحثي أمريكي من أن السجائر الإلكترونية يمكنها أن تزيد من مخاطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يضع مستخدميها على شفا الإصابة بمرض السكري.

وأفاد الفريق الذي قام بتحليل بيانات 600 ألف شخص في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التدخين الإلكتروني (فابينغ) أكثر عرضة بنسبة 22 % للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، المعروفة باسم مقدمات السكري، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموها من قبل، بل إن المستخدمين السابقين لتلك السجائر لا يزال لديهم مخاطر أعلى بنسبة 12 %.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الفريق معد الدراسة في كلية بلومبرغ للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز يرغب الآن أن تثني حملات الصحة العامة الناس عن استخدام تلك الأجهزة. يذكر أنه بالمقارنة، تجعل السجائر التقليدية المدخنين أكثر عرضة بنسبة 40 % للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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