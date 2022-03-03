الأمعاء قد تحمل علاج الخرف

المصدر: دبي - البيان

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توصلت دراسة حديثة إلى أن العوامل الرئيسية لوقف تقدم الخرف قد تكون في الأمعاء وليس في الدماغ، وذلك بناءً على سلسلة من التجارب أجراها باحثون في إيطاليا وبريطانيا، وربطت بين القناة الهضمية وتطور الزهايمر.

وأفاد الباحثون في دراستهم أن القناة الهضمية قد تمثل هدفاً بديلاً عن الدماغ، من الأسهل علاجه بالعقاقير أو تغييرات النظام الغذائي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الباحثين قدموا سلسلة تجاربهم إلى مؤتمر أبحاث الزهايمر ببريطانيا، حيث كشفت إحدى التجارب عن أن الميكروبيوم، لدى المصابين بالزهايمر يبدو مختلفاً بشكل كبير عن الذين لا يعانون من المرض، في حين وجدت تجربة أخرى أن القوارض التي أجريت لها عمليات زرع براز من مصابين بالزهايمر كان أداؤها أسوأ في اختبارات الذاكرة.

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