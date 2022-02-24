لحوم من الهواء!

المصدر: دبي- فاتن صبح

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تمكنت شركة «إير بروتين» الأمريكية الناشئة، من تصنيع لحوم من البروتين الموجود في الهواء، مستخدمة تقنية فائقة التطور، أطلقت الشركة مشروعاً يزعم من خلاله الباحثون قدرتهم على إنتاج لحمة نباتية من الهواء.

وتشير الدكتورة ليزا دايسون الشريك المؤسس، وعالمة الفيزياء الحائزة جوائز إلى أنها ساعدت فريقها على إنتاج بديل للحمة مستخرج كلياً من الهواء. ويتم، وفق ما ذكر موقع «نيوز 18» تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى أحماض أمينية باستخدام بعض الميكروبات، للحصول على مسحوق البروتين المستخدم كعجينة لصنع منتجات خالية من اللحوم آمنة تماماً، حيث إن العجينة بالرغم من أنها تحضر بواسطة ثاني أكسيد الكربون إلا أنها تخلو منه تماماً. وقد تم استلهام التقنية من بحث أجرته وكالة «ناسا» في الستينيات.

وقامت الشركة الناشئة بتحضير منتج مختلف تماماً في عملية داخل وعاء ضخم، للحصول على منتج جديد بعد التخمير، وتجزم دايسون بأن اللحمة الناتجة ستكون أقل سعراً، وأكثر استدامة من خيارات اللحم الأخرى.

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