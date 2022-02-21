الإنسان السعيد أكثر نجاحاً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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التركيز على السعادة ينطوي على قيمة جوهرية كبرى حسب دراسة نشرت في مجلة دراسات السعادة ولخصها المشرفون عليها في مجلة تابعة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا بمقال يبدأ بعنوان بسيط «ما الذي يأتي أولاً، السعادة أو النجاح؟» وهل يجلب النجاح السعادة أو العكس؟.

وأجريت الدراسة الضخمة على مليون مجنّد أمريكي على امتداد خمس سنوات. وتوصل الفريق الباحث المؤلف من بول لستر وإد دينر ومارتن سيليغمان، إلى أن العمال السعداء يقدمون أداء أفضل بشكل دراماتيكي على امتداد عدد من المقاييس.

وشكلت النتائج، بحسب ما أشار موقع «إنك» مفاجأة للفريق نفسه. وكتب الباحثون في مقال المجلة المشار إليه يقولون: «في حين توقعنا أن الإيجابية وحسن الحال قد يكونان ذات أهمية بالنسبة للأداء، صعقنا بمدى التأثير الذي ينطويان عليه. لقد تبين لنا أن المكافآت المحققة تبلغ أربعة أضعاف لدى الجنود الأكثر سعادةً مبدئياً، مقارنةً بغير السعداء في المرحلة الأولية، وهو فارق هائل بين المجموعتين».

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