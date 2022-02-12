النوم لفترة أطول ينقص الوزن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أفادت دراسة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو الأمريكية أن الحصول على ساعة أو أكثر من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد في خفض السعرات الحرارية، ويسعف البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد على فقدان وزنهم.

فقد وجد باحثو الجامعة في تجربة سريرية صغيرة على 80 شخصاً بالغاً يعانون من زيادة الوزن، أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من 6.5 ساعات في الليلة، عندما ناموا 1.2 ساعة إضافية، فقدوا ما يصل إلى 270 سعرة حرارية في المتوسط من مجموع السعرات الحرارية التي يحصلون عليها يومياً.

وتنقل صحيفة «غارديان البريطانية» عن معدة الدراسة، الدكتورة إسرا تاسالي، من مركز النوم بجامعة شيكاغو: «يعمل الكثير من الناس بجد لإيجاد طرق لخفض السعرات الحرارية من أجل فقدان الوزن، وتبين أنه بمجرد النوم أكثر قد يتمكنون من خفضها بشكل كبير».

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