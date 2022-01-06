حمية «المتوسط» أفضل نظام غذائي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تبوأت «حمية البحر الأبيض المتوسط» للمرة الخامسة على التوالي، المرتبة الأولى في السباق السنوي لأفضل نظام غذائي، وفقاً لتقديرات شبكة الإعلام الأمريكية «يو إس نيوز اند وورلد ريبورت»، في حين احتلت حميتان المرتبة الثانية في شبه تعادل، وهما: نظام «داش» الغذائي، و«النظام الغذائي المرن».

وأفاد التقرير الذي نشرت تفاصيله شبكة قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن تلك الحميات الثلاث قليلة الأطعمة المصنعة، وتؤكد على أطباق مليئة بالفواكه والخضار والفاصوليا والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

وقالت مديرة تحرير قسم الصحة في الشبكة، غريتيل شويلر: «من المهم ملاحظة أن الأنظمة الغذائية الثلاثة تقدم التنوع والمرونة». وقد قامت لجنة تحكيم مكونة من 27 خبيراً بفحص 40 نظاماً غذائياً وصنفتها بناءً على سهولة اتباع الحمية، وما مدى احتمالية خسارة الوزن على المديين القصير والطويل، وفعالية النظام الغذائي في الوقاية من الأمراض، واكتمال العناصر الغذائية. ويتميز النظام الغذائي بطهي بسيط مع تركيز على زيت الزيتون. كما أن التواصل الاجتماعي أثناء الوجبات حجر زاوية لأسلوب البحر الأبيض المتوسط في تناول الطعام.

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