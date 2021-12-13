اللياقة البدنية مفتاح علاج الخرف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وُجد أن الدم المأخوذ من الفئران فائقة اللياقة يعزز وظائف المخ لدى نظرائها، في اكتشاف قد يؤدي في يوم ما إلى علاجات جديدة للخرف لدى البشر. ووجدت الأبحاث أن حقن الدم المأخوذة من الفئران الشابة، التي تحصل على الكثير من التمارين أفادت أدمغة الفئران غير النشطة في العمر نفسه، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، وبدا أن بروتيناً منفرداً مضاداً للالتهابات يسمى «العنقودية»، مسؤول عن الفائدة.

وعلى الرغم من عدم ضمان ترجمة التجارب التي أجريت على الفئران إلى البشر، إلا أنه عندما نظر الباحثون في دماء الفئران الكبيرة في السن، التي نفذت نظاماً للتمارين الرياضية، وجدوا أن مستويات البروتين نفسه ارتفعت.

وقال البروفيسور توني ويس-كوراي، من كلية الطب بجامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا: «يمكن أن يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام العلاجات التي، من خلال ترويض التهاب الدماغ لدى الأشخاص، الذين لا يمارسون الكثير من التمارين، تقلل من خطر الإصابة بمرض التنكس العصبي».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز