3 دقائق من التعرض للضوء الأحمر تحسن النظر

المصدر: دبي ـ البيان

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وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية ببريطانيا، أن عملية بسيطة جداً يمكن أن تحسن الرؤية المتدهورة. وأظهرت الدراسة أن التعرض لمدة 3 دقائق للضوء الأحمر العميق في الصباح، مرة واحدة في الأسبوع، يمكن أن يحسن الرؤية التي تنخفض بسبب التقدم بالعمر. وبدأ الباحثون تطبيق دراستهم، حسب موقع سكاي نيوز، على أشخاص بدءا من أعمار 34 عاماً.

وتعرض الأفراد لـ 3 دقائق من الضوء الأحمر العميق صباحاً، وتم اختبار رؤية تباين الألوان للمشاركين بعد 3 ساعات، والنتيجة كانت تحسن رؤية تباين الألوان بمعدل 17 بالمئة.

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