النظام الغذائي الغني بالأوراق الخضراء يمنع الصداع النصفي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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في سبيل تخفيف أعراض الصداع النصفي المتكرر، نصح باحثون بريطانيون، باتباع نظام غذائي نباتي كامل كثيف المغذيات، غني بالأوراق الخضراء الداكنة، مع تقليل تناول المنتجات الحيوانية.

ويعتقد الباحثون بعد دراسة حالة رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، أن هذا الحل يستحق البحث، حيث إن 15 % من سكان العالم، يعاني من هذا المرض العصبي.

وفي دراسة الحالة في «المجلة الطبية البريطانية»، أفاد الباحثون بأن الرجل كان يعاني من الصداع المزمن لمدة 12 عاماً.

فاقترح الباحثون عليه، وفقاً لموقع «نيوز 18» الهندي، اتباع «نظام غذائي منخفض الالتهابات يومياً»، والمعروف اختصاراً باسم «لايف». وهو عبارة عن نظام غذائي نباتي بالكامل، وغني بالأوراق الخضراء الداكنة. وفي غضون شهرين، قال الباحثون إن وتيرة الصداع تراجعت من 18 - 24 صداعاً شهرياً، إلى واحد فقط، كما أنه أوقف أدوية الصداع الوقائية والكابحة. وبعد ثلاثة أشهر، لم يعانِ المريض من الصداع، وفقاً لدراستهم. وبعد أكثر من سبع سنوات، لا يزال مرتاحاً من الصداع.

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