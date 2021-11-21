نقص فيتامين (د) يسبب سكتة دماغية

المصدر: دبي - البيان

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كشف باحثون في جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. ووفق الباحثين فإن فيتامين (د) ضروري للعديد من الوظائف الرئيسية في جسم الإنسان، مثل جهاز المناعة والتمثيل الغذائي للعظام، وهو مسؤول بشكل أساسي عن تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان. كما يرتبط فيتامين (د) بصحة القلب والأوعية الدموية.

ووفق صحيفة «إكسبرس» يقترح الباحثون في جامعة «جونز هوبكنز» بأن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص البيض، أكثر من الأشخاص السود. ولم يتمكن الفريق من العثور على سبب لهذا التفاوت، لكنه توقع أنه قد يكون لأن «الأشخاص السود أكثر عرضة للنقص بسبب قدرة تصبغ بشرتهم على حجب أشعة الشمس».

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