عقار لمرضى السكري يعالج الكلى

المصدر: دبي - البيان

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أفاد بحث جديد بمجلة «لانسيت» الطبية «أن علاجاً شائعاً لمرضى السكري قد يكون خياراً جيداً لعلاج بعض البالغين المصابين بمرض الكلى المزمن، الأمر الذي سيمثل فرصة سانحة لتجنب آلاف المصابين جحيم عمليات غسيل الكلى وزراعة الأعضاء، وبالتالي إنقاذ المئات سنوياً». وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المديرين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية منحوا حق تناول الدواء لنحو 91 ألف مريض في البلاد. وجاءت هذه الموافقة بعد دراسة وجدت أن تناول جرعة يومية من دواء «داباغليفلوزين»، قللت من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بنسبة 39%.

ويعد هذا الدواء أول تطور كبير في علاج مرض الكلى منذ نحو 20 عاماً.

من جهته، أفاد الطبيب البريطاني غراهام ليبكين أن «الدواء» يمثل فرصة جديدة للمرضى ناحية إمكانية إبطائه استفحال المرض، متوقعاً أنه سيقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى أو زراعة كلى.

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