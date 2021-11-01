فريق دولي يبحث عن مقاومين وراثياً لـ «كورونا»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفاد بحث نُشر في مجلة «نايتشور اميونولوجي»، أخيراً، أن فريقاً دولياً، أطلق حملة بحث عالمية، عن أشخاص مقاومين وراثياً للإصابة بفيروس «كورونا»، بأمل أن يؤدي تحديد الجينات التي تحمي هؤلاء الأفراد إلى تطوير عقاقير تمنع الفيروسات، وعلاجات لا تحمي الأشخاص من «كوفيد 19» فحسب، بل تمنعهم أيضاً من نقل العدوى. لكن النجاح ليس مضموناً، إذ قد يكون هناك حفنة فقط من أولئك الأشخاص، وحقيقة أن العديد من الأشخاص قد تم تطعيمهم الآن، من المحتمل أن يخفي أي مقاومة وراثية للفيروس، ما يحد من مجموعة الأشخاص المراد دراستهم.

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