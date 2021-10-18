قهوة «المختبر» تسقط في الاختبار

المصدر: دبي - البيان

قام رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية في مركز البحوث التقنية «في تي تي» بفنلندا، هايكو ريشر، أخيراً، بأخذ عينات من الدفعة الأولى لقهوة تم إنتاجها من مزارع خلايا في مختبر بدلاً من مزارع حبوب البن، قائلاً إن طعم القهوة في المختبر ليس مطابقاً للقهوة التقليدية، لكن ذلك يعود إلى درجة التحميص المخففة. ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، لم يستطع ريشر من احتساء القهوة، لأن هذا الابتكار الزراعي الخلوي لم يتم الموافقة عليه للاستهلاك العام، وبدلاً من ذلك، قام ريشر بتدوير السائل في فمه وبصقه، لكنه توقع أن تحصل القهوة المزروعة في المختبر بدون حبوب البن، على الموافقة التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة في غضون أربع سنوات، مما يمهد الطريق لمنتج يمكن أن يكون له تأثير مناخي أقل بكثير من القهوة التقليدية.

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