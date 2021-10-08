مشاركة صور الطعام على المواقع قد تسبب ضرراً جسدياً

المصدر: دبي - البيان

وجدت دراسة حديثة أن مشاركة صور الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تناوله، قد يكون سيئاً لمحيط الخصر.

وتظهر النتائج أن أولئك الذين يصورون وجباتهم يستغرقون وقتاً أطول ليشعروا بالشبع ويتركهم هذا التصرف أكثر رغبة في تناول وجبة ثانية، ما يساهم في زيادة الوزن، حسب موقع روسيا اليوم. وفي كل عام، تُنشر المليارات من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عشاق الطعام الراغبين في مشاركة وجباتهم «اللذيذة» مع الآخرين.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن ما يقارب 70% من جيل الألفية، أولئك الذين ولدوا في الثمانينيات والتسعينيات، يشاركون بانتظام صور الطعام عبر الإنترنت قبل تناوله. ويشار إلى أن بعض الدراسات السابقة وجدت أن هناك بعض الفوائد لهذه الممارسة، حيث وجدت إحداها أن مشاركة الصور على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يجعل مذاق الطعام أفضل، لأن أخذ اللقطات يجعل الدماغ يركز أكثر على رائحة ومذاق الطعام.

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