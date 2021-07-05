تكنولوجيا الغذاء.. الفطريات بدائل اللحوم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

برزت مؤخراً شركة ناشئة متخصصة بتكنولوجيا الغذاء، بدعم من جيف بيزوس وبيل غيتس، تستخدم الفطريات كأحد المكونات الأولية لابتكار أطعمة بديلة للحوم.

ووفقاً لما ذكر موقع «سي إن بي سي»، يأتي ظهور الشركة بالتزامن مع تزايد الشعور بالراحة لدى الناس حيال تناول البرغر باللحوم البديلة التي تتخذ مظهر وطعم اللحوم الحقيقية وتطهى على نسقها.



وتمكنت شركة «نايتشرز فايند»، ومقرها شيكاغو من جمع مبلغ وصل إلى 158 مليون دولار على شكل تمويل من مستثمرين من بينهم جيف بيزوس وبيل غيتس وآل غور. ومن المتوقع أن تحتل وتغزو أرفف المتاجر قريبا الأصناف الخالية من اللحوم التي تنتجها الشركة كالهمبرغر، إضافة لجبنة القشدة والزبادي الخاليين من مشتقات الحليب والناغتس الخالي من الدجاج .



وتوصل فريق متخصص بالأبحاث والتطوير إلى جرثومة يمكن من خلالها إنتاج البروتين.

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