مرضى «كورونا» يستعيدون الشم تدريجياً بعد سنة

المصدر: ستراسبورغ - أ ف ب

أظهرت دراسة فرنسية حديثة نشرت نتائجها مجلة الجمعية الأمريكية للطب (جاما)، أن الأشخاص الذين يعانون فقدان الشم جراء إصابتهم بـ«كوفيد 19» لديهم حظوظ «ممتازة» لاستعادة هذه الحاسة في فترة لا تتعدى سنة.

وأجريت الدراسة على 97 مريض «كوفيد 19» عانوا «فقداناً حاداً للشم لفترة تفوق سبعة أيام»، وأشرفت عليها خصوصاً ماريون رينو مديرة العيادة في خدمة طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى ستراسبورغ الجامعي، بدعم من المعهد الاستشفائي الجامعي في المدينة الفرنسية. وبيّنت الدراسة أن 84,3 % من المرضى سُجل لديهم «شفاء موضوعي» بعد أربعة أشهر من الإصابة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 96,1 % بعد اثني عشر شهراً.

ومن بين المرضى الذين جرت متابعة وضعهم، بقي اثنان يعانيان من فقدان جزئي للشم بعد سنة من الإصابة، «مع عيوب مستمرة لديهم»، وفق الدراسة.

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