ترك الرياضيات في سن المراهقة يعيق نمو الدماغ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشفت دراسة جديدة لباحثين في جامعة أكسفورد البريطانية، أن التخلي عن دراسة الرياضيات بعمر 16 عاماً، له تأثير معاكس لنمو الدماغ، وأن المراهقين الذين يحافظون على معدلات عالية في المادة لديهم معدلات أعلى من المواد الكيميائية في الدماغ التي تعد مهمة للذاكرة والتعلم وحل المشكلات.

وتبين للباحثين، وفق ما ذكر موقع «ديلي ميل» بعد إجراء دراسة على 87 طالباً متفوقاً في الرياضيات وإخضاع أدمغتهم للمسح بأن الذين استمروا منهم في حل الرياضيات يتمتعون بمعدلات أعلى من حمض الغاما-أمينوبيوتيريك (GABA) في منطقة من الدماغ تدعى قشرة فص الجبهة.

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