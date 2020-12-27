الكمامة ضرورية بعد اللقاح

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

يعتقد كثيرون أن التطعيم ضوء أخضر للتخلص من الكمامة، لكنّ الخبراء يحثون على توخي الحذر والاستمرار في وضعها حتى بعد الحصول على لقاح ضد كورونا. وفق موقع «إم إس إن» قالت ميشال تال، المتخصصة في المناعة بجامعة ستانفورد: «يعتقد كثيرون أنه بمجرد تلقيحهم، لن يضطروا إلى وضع الكمامة.

وهذا اعتقاد خاطئ». وفي انتظار معرفة إذا لم يتسبب الذين حصلوا على اللقاح في نشر الفيروس، يجب وضع الكمامة حتى بعد التطعيم، لأنها فعالة في منع انتشار الجزيئات الفيروسية من المصابين إلى الآخرين، بمنع تسرب قطرات الجهاز التنفسي والتي يمكن أن تنقل الفيروس.



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