«صحة دبي» تشارك بحزمة خدمات وتقنيات ذكية في «جيتكس»

المصدر: دبي _ البيان الصحي

تشارك هيئة الصحة بدبي في الأسبوع الجاري بمعرض جيتكس للتقنية 2020 الذي ستنطلق فعالياته يوم غدٍ الإثنين بمركز دبي التجاري العالمي.

• مركز دبي التجاري العالمي/ قاعة سعيد 3

منصة C11

• 6-10 ديسمبر2020

• 10 صباحاً – 5 مساءً

• المنصة الرئيسة لهيئة الصحة بدبي:

- التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي

يتضمن جميع خدمات هيئة الصحة الموجهة لجميع أفراد المجتمع

- مشروع نابض

يهدف إلى تقديم رعاية صحية رائدة في إمارة دبي من خلال التبادل السريع والآمن لمعلومات المريض الصحية على مستوى القطاعين العام والخاص في دبي

- الرأي الطبي الثاني

تزويد المرضى رؤية واضحة للحالة الطبية من خلال مراجعة التقارير الطبية، والتحقق من التشخيص الأصلي، ومناقشته مع الطبيب لاقتراح خطط العلاج.

• نظام «ترميز»

- نظام ذكي لإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية

- دقة في تعريف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان سلامة المرضى

• نظام «درب» للتعليم الطبي الإلكتروني

- أول نظام تعليم طبي تخصصي إلكتروني على مستوى إمارة دبي

• نظام «منار»

- نظام آلي للتطوير المهني المستمر يساهم في تعزيز منظومة التعليم المستمر

• الطباعة ثلاثية الأبعاد

خدمة ابتكارية تقدم مزايا كبيرة للمرضى الذين يحتاجون لنماذج أولية خلال فترة قصيرة

لمشاهدة ملحق «البيان الصحي» بصيغة الــ pdf اضغط هنا

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