«صحة دبي» تشارك بحزمة خدمات وتقنيات ذكية في «جيتكس»
تشارك هيئة الصحة بدبي في الأسبوع الجاري بمعرض جيتكس للتقنية 2020 الذي ستنطلق فعالياته يوم غدٍ الإثنين بمركز دبي التجاري العالمي.
• مركز دبي التجاري العالمي/ قاعة سعيد 3
منصة C11
• 6-10 ديسمبر2020
• 10 صباحاً – 5 مساءً
• المنصة الرئيسة لهيئة الصحة بدبي:
- التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي
يتضمن جميع خدمات هيئة الصحة الموجهة لجميع أفراد المجتمع
- مشروع نابض
يهدف إلى تقديم رعاية صحية رائدة في إمارة دبي من خلال التبادل السريع والآمن لمعلومات المريض الصحية على مستوى القطاعين العام والخاص في دبي
- الرأي الطبي الثاني
تزويد المرضى رؤية واضحة للحالة الطبية من خلال مراجعة التقارير الطبية، والتحقق من التشخيص الأصلي، ومناقشته مع الطبيب لاقتراح خطط العلاج.
• نظام «ترميز»
- نظام ذكي لإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية
- دقة في تعريف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان سلامة المرضى
• نظام «درب» للتعليم الطبي الإلكتروني
- أول نظام تعليم طبي تخصصي إلكتروني على مستوى إمارة دبي
• نظام «منار»
- نظام آلي للتطوير المهني المستمر يساهم في تعزيز منظومة التعليم المستمر
• الطباعة ثلاثية الأبعاد
خدمة ابتكارية تقدم مزايا كبيرة للمرضى الذين يحتاجون لنماذج أولية خلال فترة قصيرة
لمشاهدة ملحق «البيان الصحي» بصيغة الــ pdf اضغط هنا