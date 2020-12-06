نصف سكان العالم أوزانهم زائدة بحلول 2050

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أظهر تقرير أن العادات الغذائية غير الصحية ستؤدي لزيادة وزن أكثر من 4 مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم بحلول 2050.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن دراسة نُشرت مؤخراً تتوقع أن نحو 1.5 مليار شخص سيعانون من البدانة.

وأوضحت الدراسة أنه بحلول 2050، من المرجح أن يعاني 500 مليون شخص من نقص الوزن والجوع.

وخلصت دراسة معهد بوتسدام لأبحاث التأثيرات المناخية إلى أنه إذ استمر سكان العالم في تناول الأطعمة التي يتناولونها حالياً وبنفس الطريقة في مناطق مختلفة من العالم، ستتفاقم الفجوات، الموجودة بالفعل في التغذية، على مدار الأعوام الـ30 المقبلة.

وللتنبؤ بكيفية تغير التغذية العالمية في العقود المقبلة، قيمت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، اتجاهات أنواع الطعام، وكيفية نمو السكان وكيفية معالجة الأطعمة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز