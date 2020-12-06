أسباب عضوية ونفسية لآلام البطن لدى الأطفال

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أفادت مجلة «بيبي آند فاميلي» الألمانية، بأن آلام البطن من المتاعب الصحية الشائعة بين الأطفال، مشيرة إلى أسبابها المتعددة، ومنها العضوي، والنفسي.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن آلام البطن لدى الطفل قد تشير إلى التهاب الزائدة الدودية. وفي هذه الحالة يبدأ الألم في منتصف البطن وينتقل إلى أسفل الشق الأيمن، ويمكن أن يسبب حمى أو قيئاً. وفي مثل هذه الحالات يجب التوجه إلى الطبيب على الفور. ويمكن أن يكون الفركتوز، سكر الفاكهة، سبب مثل هذه الآلام فيما يعرف بعدم تحمل الفركتوز، وعند وصوله إلى القولون يتسبب في الشعور بالانتفاخ والألم.

ومن الأسباب العضوية الأخرى ما يعرف بالداء البطني، أي عدم تحمل الغلوتين. وفي هذه الحالة تحدث آلام البطن بعد تناول الأغذية المحتوية على القمح. وقد ترجع آلام البطن إلى أسباب نفسية مثل المشاكل الأسرية أو المشاكل في المدرسة مثل مضايقة آخرين.

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